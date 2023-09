L'agente di Nicolas Jackson: "Eravamo quasi vicini a firmare al Milan, poi è arrivato il Chelsea"

Diomansy Kamara, ex calciatore ed oggi agente, durante il suo intervento a "Alè Catanzaro" - il format web tv di uscatanzarocalcionews.it, ha parlato del suo assistito Nicolas Jackson. Il centravanti in estate era stato cercato anche dal Milan (qui la nostra anticipazione), salvo poi finire al Chelsea per più di 35 milioni di euro: "Il giocatore ha fatto bene, le offerte sono arrivate. Eravamo quasi vicini a firmare al Milan. Poi alla fine il Chelsea è venuto e siamo andati lì".