L'agenzia di Stalmach conferma il trasferimento del classe 2005 al Milan

Come riportato nei giorni scorsi anche dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha acquistato il giovane polacco classe 2005 Dariusz Stalmach dal Gornik Zabrze. Dopo aver effettuato visite e idoneità nello stesso giorno di Thiaw, oggi l'agenzia del giocatore SEG Football ha pubblicato un video di congratulazioni per il calciatore, ufficializzando di fatto il trasferimento. Questo il messaggio: "Dalla Polonia all'Italia per inseguire un sogno. Dariusz Stalmach si unisce al Milan per compiere il prossimo passo della sua carriera. Congratulazioni!"

✈️ From Poland to Italy to fulfil a dream!



️ Darius Stalmach joins @acmilan to take the next step in his career. Congratulations! pic.twitter.com/x6L3Rpjdu1