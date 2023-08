L'allenatore del Fenerbahçe esce allo scoperto: "Abbiamo bisogno di Krunic". Presto una nuova offerta

Stando a quanto riportato dal collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il pressing del Fenerbahçe per Rade Krunic, ieri titolare e positivo nell'esordio del Milan in campionato, non è ancora finito. Nelle prossime ore il club turco tornerà alla carica con una nuova offerta per il centrocampista bosniaco: da via Aldo Rossi valuteranno se questa volta sarà soddisfacente o meno. Intanto l'allenatore del club di Istanbul, Ismail Kartal è uscito allo scoperto: "Molte volte non riesci a vedere il lavoro che Krunic fa in mezzo al campo. Quello che la nostra squadra ha bisogno è Krunic o un profilo simile al suo"