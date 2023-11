L'assist involontario di David: calano le prestazioni, cala il valore del cartellino

La Gazzetta dello Sport oggi parla di Jonathan David che rimane uno degli obiettivi principali per l'attacco rossonero. Nello specifico, essendo il contratto del canadese in scadenza nel 2025, l'affondo vero e proprio potrebbe esserci in estate.

Ma il rendimento non positivo dell'attaccante in questo avvio di stagione con il Lille, potrebbe offrire un assist involontario ai rossoneri: infatti il prezzo del cartellino, secondo la rosea, è già sceso dai 60 milioni estivi ai 40 milioni attuali. Inutile dire che nel corso della prossima estate, a un solo anno dalla scadenza del suo contratto, il prezzo potrebbe scendere ulteriormente e diventare ancor più abbordabile: la Gazzetta ipotizza una possibile valutazione di 30 milioni.