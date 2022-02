L'Equipe - Il Lione chiede 80 mln per Paqueta, Leonardo lo vuole al PSG: al Milan spetta una percentuale sulla rivendita

Stando a quanto riportato da "L'Equipe" l'interesse del PSG per Lucas Paquetá non è di certo un mistero. Il Direttore Sportivo dei parigini è l'uomo che ha portato il brasiliano in Europa (gennaio 2019, ndr) al Milan, e il suo rapporto con il talentuoso centrocampista del Lione è speciale, spiega il portale transalpino. Il presidente Aulas vorrebbe (almeno) 80 milioni di euro per il nazionale verdeoro, il club qatariota prepara l'assalto per l'estate.

In tutto questo il Milan guarda molto interessato: quando cedette Paquetá al Lione nell'estate del 2020 per 20 milioni di euro il club rossonero si assicurò anche una percentuale su una futura rivendita tra il 15 e il 20% del totale.