L'Equipe - Milan, il 23 dicembre offerti 15 milioni per Simakan. Lo Strasburgo fa muro

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna dell'Equipe, il 23 dicembre 2020 il Milan ha presentato un'offerta da 15 milioni, bonus compresi, allo Strasburgo per Mohamed Simakan. Il club francese ha rifiutato. L'allenatore Thierry Laurey vuole contare sul difensore il più a lungo possibile anche perché la situazione di classifica è brutta, visto che sono 17° in Ligue 1.

Secondo la testata transalpina lo Strasburgo non è obbligato a vendere, come aveva scritto l'Alsace qualche giorno fa. La domanda però è per quanto tempo il club francese potrà resistere dopo aver detto di no ad ottobre, chiedendo 20 milioni. Altri club stanno seguendo il profilo di Simakan, come il Nizza che cerca un sostituto di Dante. Ma il futuro di Simakan sembra destinato all'estero. C'è una pista tedesca, ma anche il Chelsea, che si è solamente informato. In Italia, invece, anche il Napoli si è interessato al giocatore, mentre il Chelsea potrebbe tornare alla carica in estate. Il Milan comunque resta in pressing sul giovane difensore centrale.