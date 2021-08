L'Equipe - Milan, offerta da 10 milioni di euro per Yacine Adli del Bordeaux

Stando a quanto riportato da L’Equipe il Milan ha formulato un’offerta da 10 milioni di euro per Yacine Adli, trquartista classe 2000 del Bordeaux. Il quotidiano transalpino inoltre si chiede se è proprio ad Adli che si riferiva il presidente del club Gerard Lopez quando la settimana scorsa parlava di aver ricevuto offerte per giocatori che non vuole cedere. Il francese ha un contratto in scadenza a giugno 2023.