La procura di Leao tra due fuochi: l'avvocato a Casa Milan, Mendes dal Real Madrid

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao è, in queste settimane, impegnato in Qatar con il suo Portogallo: per lui poco più di un'ora giocata in questo Mondiale, ma con due gol di pregevolissima fattura all'arrivo. Ben lontani dal Paese medio-orientale, intanto, continuano le trattative per il suo rinnovo: Maldini e Massara sono a lavoro per cercare di porre le basi giuste per poi, con il rientro del giocatore in Italia, provare a chiudere il tutto nei prossimi mesi... doppia procura (presunta) permettendo.



A Casa Milan...

In realtà, qualcosina a Milano si è già mosso. Due giorni fa, infatti, l'avvocato francese di Leao, Ted Dimvula, ha postato delle foto recenti da Casa Milan assieme a Maldini e a Massara, in posa per immortalare la firma sul rinnovo di contratto di Victor Eletu, giovane della Primavera di Ignazio Abate andato ieri in gol nell'amichevole di Milanello contro il Lumezzane. Non è dato sapere con certezza quando sia avvenuto tale incontro, ma quel che è sicuro è che, dopo il colloquio di metà ottobre, l'avvocato di Leao e la dirigenza rossonera si sono riparlati faccia a faccia.



Dalla Spagna...

Nel frattempo, dalla Spagna, sponda Marca, arrivano voci sul rifiuto del Real Madrid all'ipotesi Leao. Jorge Mendes, agente del calciatore rossonero a causa del noto problema relativo alla doppia procura, avrebbe proposto più volte il calciatore ai Blancon, ricevendo sempre una risposta secca: "Non interessa". Le tessere del puzzle del rinnovo di Leao sono tante. Intanto, lui fa bene al Mondiale e il Milan non può che esserne felice a prescindere dall'incertezza sul suo futuro in rossonero.