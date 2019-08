La Repubblica - Correa lontano, Depay e Kouamé le possibili alternative

Stando a quanto riferito da "La Repubblica", il nome più concreto come alternativa a Correa, il cui arrivo al Milan è sempre più difficile, sarebbe Depay. L'agente del giocatore ha già incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan nel mese di luglio. Non sarà facile però trovare un accordo col club francese. Ad inizio mercato c'erano stati dei sondaggi per Kouamé del Genoa, senza però un seguito. L'ivoriano avrebbe un costo decisamente inferiore a quello dell'olandese e in più conosce benissimo Piatek. Molto complessa invece la pista Everton.