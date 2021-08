La Stampa - Belotti, permanenza vicina al Torino: via solo se arrivano offerte da Milan, Inter o Roma

Tra i calciatori spesso accostati al Milan nelle ultime sessioni di mercato figura anche l'attaccante Andrea Belotti. Il centravanti del Torino, alle prese con il complicato rinnovo con la società granata, al momento ha solo l'offerta dello Zenit come proposta concreta mentre in Italia società come Milan, Roma e Inter sembrano opzioni distanti. Secondo quanto riporta 'La Stampa', quindi, ad oggi la possibilità di una sua permanenza al Torino è ben più possibile rispetto a qualche giorno fa.