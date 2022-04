La Stampa - Futuro Belotti: il Gallo continua ad asspettare il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Torino continua a tenere banco la questione del futuro di Andrea Belotti, il quale è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e per il momento non sembra intenzionato a firmare il rinnovo. Su di lui ci sono diversi club sia italiani che stranieri, ma il Gallo continua ad aspettare una chiamata dal Milan, che però è vicino a chiudere per Origi dal Liverpool a costo zero. Vedremo se qualcosa potrà cambiare in caso di addio di Ibrahimovic a fine stagione.