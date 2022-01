La Stampa - Milan, avanti tutti per Botman: offerti 20 milioni al Lille

Il Milan continua il suo pressing per provare a portare Sven Botman a Milanello in questa finestra di mercato invernale: come riporta l'edizione odierna de La Stampa, il club rossonero avrebbe offerto 20 milioni di euro al Lille per il difensore olandese che da tempo è il preferito in via Aldo Rossi per sostituire l'infortunato Simon Kjaer.