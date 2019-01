Il Milan sta sondando il mercato dei parametri zero in cerca di occasioni low cost. Come riporta il quotidiano La Stampa, il giocatore in scadenza che maggiormente stuzzica l’interesse dei rossoneri è Cesc Fabregas. Il regista spagnolo gioca poco nel Chelsea di Sarri e vuole andare via: il Monaco, però, si è mosso con forza per averlo.