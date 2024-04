Lacroix piace anche alla Juve: affondo bianconero se parte Bremer

Il Milan è sulle tracce di Maxence Lacroix. Il centrale difensivo francese classe 2000 e attualmente in forza al Wolfsburg fa gola ai rossoneri che già avevano chiesto informazioni nel corso della sessione invernale di calciomercato, prima di decidere che sarebbero rimasti così com'erano rimandando tutto all'estate. Ora giugno e luglio sono vicini e il nome di Lacroix rimane tra i candidati principali sulla lista della dirigenza rossonera in via Aldo Rossi. Il vantaggio dell'operazione sta nel fatto che il francese va a scadenza nel 2025 con il club tedesco e dunque si può puntare allo sconto.

In tutto questo, però, il Milan deve stare attento alla concorrenza che, proprio per l'appetibilità dell'operazione, è parecchia. E in particolare il fuoco arriva dall'Italia con la Juventus interessata al giocatore. Come riporta oggi Tuttosport i bianconeri sarebbero pronti a investire su Lacroix qualora Bremer dovesse lasciare Torino in estate. Al di là della scadenza del contratto, il calciatore francese è valutato 20 milioni di euro dal suo attuale club.