Lazio, la cessione di Milinkovic-Savic può aprire all'acquisto di Romagnoli

La Lazio è pronta ad una vera e propria rivoluzione in estate. Tanti giocatori lasceranno a parametro zero, Milinkovic-Savic invece potrebbe partire per sistemare i bilanci e permettere di rifondare la rosa. Fra i pali il nome in pole adesso è quello di Sergio Rico, spagnolo del PSG in prestito al Maiorca. L'altro nome, abbandonato il sogno Kepa, è quello di Carnesecchi, che l'Atalanta valuta 10 milioni. In difesa, oltre a Romagnoli, Sarri vorrebbe Casale, già cercato a gennaio. A sinistra c'è sempre Emerson Palmieri, in mezzo al campo Vitinha del Porto e Maxime Lopez del Sassuolo. In attacco servirà un giovane vice Immobile. Piacciono Pinamonti ed Esposito, entrambi dell'Inter e in prestito rispettivamente a Empoli e Basilea. Lo riporta Il Messaggero