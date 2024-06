Le alternative a Zirkzee: Dovbyk ricercato in Spagna e dal Napoli

Joshua Zirkzee rimane l'obiettivo principale per l'attacco del Milan: il centravanti olandese del Bologna ha catturato l'occhio della dirigenza rossonera che è pronta a pagare i 40 milioni della clausola a partire dal 1° luglio. Ciò che manca, però, è l'intesa con l'agente che chiede delle commissioni alte che, il club, non ha intenzione di pagare. Dunque la trattativa è giunta in una fase di stallo momentaneo, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport che poi fa il punto su due alternative per la maglia numero 9.

La prima, più concreta, è legata al nome di Artem Dovbyk, punta che ha trascinato il Girona in Champions League con 26 gol in campionato e il titolo di miglior marcatore della Liga. Da via Aldo Rossi però devono stare attenti alla concorrenza che è molto forte in Spagna ma anche in Italia dove ci sarebbe il Napoli in pressing. Anche l'Europeo potrebbe essere un "nemico" in tal senso. E poi c'è Santiago Gimenez del Feyenoord: i costi dell'operazione però sono elevati, 50 milioni di euro.