Le Parisien - Renato Sanches vuole giocare nel PSG la prossima stagione, ha detto no al Milan

Stando a quanto riportato da "Le Parisien", giornale della capitale molto vicino al club di Nasser Al-Khelaïfi, Renato Sanches ha effettuato la scelta in merito al proprio futuro: il centrocampista portoghese, da mesi nel mirino del Milan, vuole assolutamente giocare nel PSG la prossima stagione.

Non c'è ancora un accordo tra i club francesi, con l'offerta dei parigini che si aggira intorno ai dieci milioni di euro, ma la volontà del calciatore per Le Parisien è chiara: ha infatti detto di no alla proposta dei rossoneri. Luis Campos, consulente del PSG, non intende comunque aumentare l'offerta: il portoghese arriverà quest'estate o tra un anno a parametro zero.