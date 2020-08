Le10Sport - Milan forte su Soumaré del LOSC Lille

Come rivelato da le10sport.com, è in atto un duello di Premier League per Boubakary Soumaré. Arsenal, Liverpool, Manchester United e Newcastle: tutti si sono innamorati del centrocampista 21enne. Visionato dal Real Madrid di Zinedine Zidane, Soumaré è stato chiesto anche dall'Hertha Berlino. Secondo il sito francese, il Milan avrebbe appena fatto un ingresso importante nella trattativa per il giocatore del Lille, con la reale intenzione di ingaggiarlo.