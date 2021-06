Leao-Hauge, futuro ancora incerto: piacciono entrambi in Premier

Il Milan potrebbe mettere su un bel tesoretto dalle eventuali cessioni di Leao e Hauge, il primo valutato 25 milioni di euro, il secondo non meno di 15. Come riporta La Gazzetta dello Sport, entrambi sono seguiti da club di Premier League, ma va ricordato che per il portoghese c’è anche il Marsiglia e che il norvegese può essere utilizzato come contropartita tecnica nella trattativa con l’Udinese per De Paul.