Libero - Panchina Milan: ipotesi Sheva e Abate come traghettaori. Thiago Motta per il futuro

Stefano Pioli è stato confermato ieri al suo posto, ma è chiaro che dovrà dare subito una svolta al momento di crisi del suo Milan, altrimenti la sua panchina potrebbe non essere più così al sicuro. Come riporta Libero, in caso di cambio in panchina, il club di via Aldo Rossi andrebbe su un traghettatore che porti il Diavolo al termine di questa stagione: nelle ultime ore, è spuntato il nome di Andriy Shevchenko che si sarebbe offerto al club milanista, ma questa opzione non scalda particolarmente i dirigenti del Milan.

Lo scenario più probabile sarebbe invece Ignazio Abate, attuale allenatore della Primavera rossonera. In estate, poi, si andrà su un profilo con un po' di esperienza in più: sempre secondo Libero, un nome che piace molto per il futuro è quello di Thiago Motta, che sta facendo ottime cose quest'anno sulla panchina del Bologna.