Lille, Yazici: "Penso all'Europeo, ma non posso rimanere indifferente ad un club come il Milan... Mi piace molto Fonseca, adoro la sua sincerità"

vedi letture

Il trequartista, ma anche esterno ed attaccante, del Lille Yusuf Yazici ha concesso una lunga intervista al portale francese sofoot.com, parlando anche del suo rapporto con Paulo Fonseca e del possibile interesse del Milan per lui. Queste le sue dichiarazioni:

All'inizio di questa stagione in tanti parlavano della tua partenza, ma alla fine sei diventato uno dei giocatori più importanti di Fonseca. Che rapporto hai con lui?

“Dopo il mio prestito andato male al Trabzonspor la scorsa stagione, era normale che i tifosi si aspettassero una partenza. Ad inizio anno sono andato da Fonseca per dirgli che volevo dimostrare ancora chi ero e che potevo aiutare la squadra. Si è fidato di me e mi ha chiesto di lavorare. Mi piace molto, ho imparato molte cose da lui. Adoro la sua sincerità e la sua vicinanza ai giocatori”.

Pare che il Milan sia interessato a te. Come lo vivi?

“Il mio contratto scadrà presto (il 30 giugno, ndr), non so ancora cosa mi riserva il futuro perché mi trovo bene al Lille. Fa piacere vedere che tanti club importanti si interessano a me, ma soprattutto voglio concentrarmi sull'Europeo. Ho ancora tanti sogni nel calcio. Certo, non si può restare indifferenti a club come il Milan. Ricordo ancora Ronaldinho, Beckham… Vedremo cosa mi riserverà il futuro”.