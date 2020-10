Lione, alle 18.30 la conferenza stampa per presentare Paquetá

Giorni frenetici per Lucas Paquetá, ormai a tutti gli effetti un ex calciatore rossonero. Nella giornata di ieri l'accordo definitivo fra Milan e Lione per 21 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita, poi questa mattina il brasiliano è arrivato in Francia per le visite mediche. A breve è atteso il comunicato ufficiale dei due club, ma nel frattempo il Lione ha già mandato gli inviti alla stampa per la conferenza di presentazione del brasiliano: appuntamento alle 18:30 di questo pomeriggio, saranno presenti Lucas Paquetá, il DS Juninho e il presidente Aulas.