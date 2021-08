Lopez (pres. Bordeaux): "Adli al Milan? Non è ancora fatta ma c'è l'interesse di tutte le parti"

Il presidente del Bordeaux Gerard Lopez, intervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri per presentare il nuovo acquisto Timothée Pembélé, ha parlato anche del futuro di Yacine Adli e della trattativa con il Milan: "Mancano delle cose sulle quali bisogna essere allineati. Non è fatta, ma è chiaro che c’è interesse di tutte le parti. Se arriveremo a un accordo, allora si farà. Altimetri saremo felici di tenere Yacine con noi".