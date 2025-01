Luka Jovic è sul mercato: il Milan attende proposte

La sessione invernale di calciomercato sembra essere cominciata per il Milan subito dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad: archiviato il successo, dirigenza e allenatore - che ogni giorno conosce sempre meglio la squadra - possono pensare anche a come rinforzare la rosa in vista di una seconda parte di stagione in cui il Diavolo è chiamato alla rimonta. In via Aldo Rossi si ragiona principalmente a come rinforzare la formazione ma allo stesso tempo non si possono non considerare eventuali uscite.

Noah Okafor oggi sarà a Lipsia per sostenere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore della squadra di proprietà della Red Bull: si trasferisce in Germania con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un altro attaccante in uscita è chiaramente Luka Jovic che nella prima parte di annata, complice un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, non è stato praticamente mai impiegato in gare ufficiali. Come riporta Tuttosport questa mattina per i rossoneri il serbo è sul mercato e si attendono proposte.