Lukaku al Milan, sarà la volta buona? È l'alternativa a Zirkzee

Romelu Lukaku e il Milan sono stati di nuovo accostati l'uno all'altro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la riflessione che sta facendo il Diavolo riguarda anche i costi, visto che il belga non si avvicinerebbe nemmeno ai 40 milioni di euro necessari per il cartellino di Joshua Zirkzee o ai 50 per quelli di Benjamin Sesko o Santiago Gimenez. I rossoneri proveranno a convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito, anche se questa ipotesi è un po' più complicata.

L'ingaggio non sarebbe un problema, malgrado l'ex Inter a Roma abbia guadagnato 7 milioni e mezzo di euro. I suoi anni di contratto sono ancora 2, ma è difficile che resti ai Blues. Cerca una nuova sistemazione, la concorrenza del Napoli di Conte è spietata, ma la mancata cessione di Osimhen sta un po' bloccando i partenopei, che non possono più neanche legare le due trattative, dato che la squadra che sarà allenata da Enzo Maresca non punta sul nigeriano per il reparto offensivo.

I rapporti tra Milan e Chelsea sono molto buoni, come testimoniano gli affari Loftus-Cheek e Pulisic della scorsa estate. Ovviamente l'arrivo di Lukaku escluderebbe quello di Zirkzee, che salterebbe così non tanto per il costo della clausola, ma per i 15 milioni di euro che Kia Joraabchian, agente che cura i suoi interessi, ha chiesto per completare il trasferimento del centravanti olandese.