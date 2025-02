Maignan in bilico, il Milan segue con attenzione Lucas Chevalier del Lille

In questo 2025 Mike Maignan la starebbe combinando grossa, anche perché il portiere francese si è ultimamente reso protagonista di prestazioni non di certo all'altezza del suo reale potenziale. Prima il Cagliari, poi Como, Rotterdam ed infine Torino. Insomma, il capitano del Milan non starebbe vivendo il momento migliore della sua carriera al punto che alcuni avrebbero iniziato a storcere il naso in merito al suo rinnovo.

La firma sul prolungamento non è però certezza di permanenza, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi si potrebbe cominciare a valutare la possibilità di cedere Maignan nel prossimo calciomercato se il rendimento dovesse continuare ad essere deludente. Scrive questa mattina Nicolò Schira per Tuttosport che il profilo che il Milan starebbe cominciando a seguire con più attenzione è quello di Lucas Chevalier del Lille, classe 2001 che in questa stagione si starebbe mettendo in mostra al punto che in Francia si comincerebbe a parlare di lui come possibile titolare della Nazionale proprio al posto di un Maignan sottotono.