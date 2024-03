Maldini a Miami, c'era anche l'agente di Daniel: il Monza lo vuole tenere

Ieri sera la nazionale italiana ha giocato contro il Venezuela una delle due amichevoli prevista su suolo americano. Sulle tribune di Fort Lauderdale (Miami), Florida, c'era anche Paolo Maldini in compagnia della moglie Adriana Fossa, di origine venezuelana. Tra gli spettatori di un certo rilievo c'era anche l'agente di Daniel Maldini, figlio dell'ex capitano e dirigente rossonero e calciatore ancora di proprietà del Milan. Dopo una prima parte di stagione non esaltante in prestito all'Empoli, da gennaio Maldini Jr è stato girato al Monza di Galliani dove negli ultimi tempi sta mantenendo un ottimo rendimento.

Per Daniel Maldini parlano i tre gol e l'assist nelle ultime cinque partite giocate dai brianzoli. Ieri Tuttomercatoweb aveva riportato l'indiscrezione secondo cui Adriano Galliani sarebbe intenzionato non solo a rinnovare il prestito del giovane classe 2002 ma anche di tentare l'affondo decisivo con il Milan per acquistare il cartellino, valutato tra i 4 e i 5 milioni di euro. Ieri a Miami c'è stata l'occasione tra l'agente e il papà di parlare anche del futuro di Daniel, diviso tra Monza e Milano.