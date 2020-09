Marchetti: "Contatto Tottenahm-Milan per Aurier, ma prima serve una partenza"

I dirigenti del Tottenham, come detto a Milano, hanno avuto un contatto anche con il Milan per capire se l'interesse per Aurier è definitivamente sfumato. Il Milan ha fatto capire che per impostare una trattativa per il difensore dovrebbe prima chiudere una cessione in quel reparto ma al momento non ci sono segnali in questo senso. L'esigenza del Milan in questo momento è il difensore centrale. E il nome più caldo continua ad essere quello di Nastasic, dello Schalke04. Operazione che potrebbe subire un'accelerata (anche in virtù della positività di Duarte) nelle prossime ore, ma comunque non prima di domenica, visti gli impegni del Milan in coppa e poi campionato. L'operazione eventualmente sarebbe in prestito con diritto di riscatto. Se invece dovesse andare in porto la cessione di Paquetà al Lione si potrebbe pensare anche a un investimento su un giovane di grande prospettiva. Ma al momento i francesi non hanno affondato.