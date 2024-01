Marchetti: "Dragusin? Il Tottenham è nettamente in vantaggio"

Il Milan dopo aver ufficializzato Filippo Terracciano, si butta alla ricerca del difensore che possa costituire il rinforzo in un reparto falcidiato dagli infortuni. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato dei profili di Dragusin e Buongiorno che appaiono i più appetibili per i rossoneri in questo momento.

Nello specifico Marchetti ha chiarito le novità sulla trattativa per Radu Dragusin: "Su Dragusin il Tottenham è nettamente in vantaggio e sta parlando con il Genoa in maniera ufficiale. E’ la squadra che ha fatto l’offerta più importante, anche più del Napoli. C’è stato anche un inserimento del Bayern, attraverso intermediari, che ha preso informazioni. Dovessimo fare un ordine d’arrivo: Tottenham primo, Napoli secondo e Milan e Bayern terzi".