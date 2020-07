Marchetti: "Ecco il Pioli-bis: parte il nuovo progetto Milan"

l primo giorno del Pioli bis, parte con una direttrice immaginabile, ma non per questo scontata, visto quanto è successo al Milan nelle ultime 48 ore. Intanto Massara e Maldini hanno incontrato il procuratore di Rebic a Milano, nell’albergo che ospitava la Fiorentina prima della partita con l’Inter. Ma con la Fiorentina (nonostante i viola abbiano il 50% della futura rivendita sul calciatore) nessuna chiacchierata. Solo capire i numeri e le possibilità con l’entourage del giocatore. E le sensazioni sono positive. Il Milan vuole riscattarlo, ma sa che alla fine del secondo anno di prestito Rebic avrà soltanto un anno di contratto con l’Eintracht. Quindi sa che la cifra non può essere troppo alta. Si continuerà dunque a parlare e non è escluso che nella chiacchierata con Fali Ramadani si sia parlato anche di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Che è un giocatore decisamente interessante ma che al momento non si muove in prestito, quindi bisogna tirar fuori diversi milioni di euro (il Real lo ha pagato 60...).

Ma se Rebic sarebbe rimasto anche con l’altro progetto, quello che probabilmente sarebbe andato via è Ibra. E per lui ora la questione cambia radicalmente: i dirigenti del Milan (Massara e Maldini) sanno benissimo quanto è stato importante per il Milan e quanto lo potrà essere. E cercherà di fare il possibile per tenerlo. Il giocatore, al momento, è un po’ innervosito dal fatto che pensava di avere già un contratto pronto e firmato ma il club rossonero spera di poter risolvere prima possibile. E visto che il procuratore di Ibra è lo stesso di Donnarumma e che anche per Donnarumma c’è l’urgenza e l’esigenza di parlare per rinnovare il contratto. E l’incontro con Raiola non può che essere imminente. Incontrarsi ora, in questo momento, pieno di partite è complicato ma i contatti telefonici ci sono.