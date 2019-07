Marchetti: "I rossoneri vogliono investire su calciatori in cui intravedono una carriera da Milan"

Luca Marchetti, a Sky Sport 24, ha parlato così del mercato del Milan: “Il fatto che Silva sia a disposizione di Giampaolo non è banale. Giampaolo ha a disposizione tre centravanti diversi per caratteristiche, e così può capire quali possano essere le coppie migliori perché tutti e tre possono integrarsi o se è necessario continuare ad intervenire sul mercato, per la seconda punta. Tutti gli allenatori hanno dei giocatori con cui si trovano perché ci hanno già lavorato insieme e quando vanno in una squadra nuova li suggeriscono per gli acquisti. Il Milan questo lo ha fatto in parte. Poteva succedere coi difensori ma non è successo perché il Milan preferisce investire su calciatori in cui intravede una carriera da Milan”