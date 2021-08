Marchetti: "Il Milan attende gli ultimi giorni di mercato per il trequartista e il terzino destro"

Il Milan, in attesa degli ultimi giorni di mercato per affondare su trequartista (Ilicic e Zyech continuano ad essere obiettivi rossoneri) e terzino (Dalot e Odriozola sempre in pista) ha intanto ceduto Hauge all’Eintracht per 12 milioni di euro circa in prestito con obbligo di riscatto", così l'esperto di mercato di SkySport Luca Marchetti nell'editoriale su Tuttomercatoweb.