Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato del futuro di Matija Nastasic: "Potrebbe essere lui per due motivi: la positività di Duarte potrebbe mettere fretta al Milan e perchè Nastasic potrebbe arrivare in prestito. Il Milan vuol fare un investimento su un difensore giovane. Fino a quando non uscirà Paquetà, però, non può farlo per questioni di equilibrio di conti".