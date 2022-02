Marchetti: "Il Milan proverà a prendere Sanches in estate, è uno degli obiettivi di mercato"

Luca Marchetti è intervenuto a Sky Sport 24, commentando il possibile arrivo di Renato Sanches al Milan nella prossima sessione di mercato: “Il Milan ha provato a prendere Renato Sanches anche negli ultimi giorni di mercato. Potrebbe essere l’erede di Kessie, è un giocatore su cui il Milan voleva fare un investimento. Ha provato il tutto per tutto a gennaio, facendo un’offerta che il Lille non ha nemmeno considerato. È sicuramente uno degli obiettivi, ci sono ottimi rapporti tra le due società, gli ultimi grandi affari il Milan li ha fatti proprio con il Lille e credo che ci proverà anche in estate”.