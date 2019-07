Marchetti: "La vicenda Andre Silva non mette in discussione la trattativa Correa"

Attaccanti che fanno fatica a muoversi anche dal Milan, ma per motivi diversi. Per André Silva, la strada del Monaco è impraticabile. È praticamente saltato tutto a un metro dal traguardo: difficile ricomporre i cocci. Si apre invece un bello spiraglio per Cutrone al Wolverhampton (18 più bonus la prima offerta). E comunque la vicenda Andre Silva non mette in discussione la trattativa Correa. Anche lui ha giocato 45 minuti nell’amichevole, segnando uno dei rigori nella serie finale. Il blitz in Spagna di Boban (che lavora in assoluta simbiosi con Maldini e Massara) ha portato a passi avanti decisivi con il club spagnolo. Infatti Berta, ds italiano dell’Atletico, è effettivamente venuto a Milano, e dopo l’incontro di domenica con la dirigenza rossonera, di fatto l’operazione era ormai impostata: 40 milioni di base fissa più bonus. Non è stato dunque necessario un nuovo incontro tra le parti.