Marchetti sul mercato del Milan: "Dipenderà dal modulo che vorrà utilizzare Gattuso, con il 4-3-3 servirebbe un attaccante esterno"

Ha bisogno il Milan, certamente, visto che ci sono molti infortunati soprattutto in alcuni ruoli chiave. E per prima cosa dovrà decidere che tipo di sistema di gioco poi sarà quello preferito da Gattuso. Perché - per esempio - se si dovesse tornare (come pare) al 433 uno alla Ibra non servirebbe proprio... magari servirebbe più un attaccante esterno, oltre che naturalmente un centrocampista centrale: ma bisognerà stare attenti ai conti e tenere a mente le indicazioni della Uefa per il FFP.