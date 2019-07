Marchetti: "Upamecano molto forte e nel giro dell'U21 francese. Il Milan ha voluto capire la fattibilità dell'operazione"

L'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato così di Dayot Upamecano: "Idea nuova per la difesa che il Milan ha provato a sondare. Si tratta di Upamecano, del Lipsia ma è francese nel giro del U21. È molto forte, i costi sono molto alti. Il Lipsia valuta il giocatore 30 milioni di euro e, nonostante il contratto del giocatore scada nel 2021, non cede rispetto a una scontistica da fare. In Germania sono sempre sereni sulla scadenza del contratto. Essendo un giovane molto forte di grande prospettiva, il Milan ha voluto capire la fattibilità dell’operazione, poi starà a Boban, Maldini e Massara fare le valutazioni".