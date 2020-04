Nelle ultime ore, si è sparsa la voce di un possibile interessamento della Lazio per Alessio Romagnoli. Intervenuto a SkySport24, Luca Marchetti ha spiegato che questo affare difficilmente potrà andare in porto: "Voci Romagnoli-Lazio? No, sarebbe un affare molto complicato sia per il costo del cartellino che per l'ingaggio del capitano del Milan".