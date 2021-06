Marcotti: "Raiola ha parlato col Milan per verificare se ci fosse ancora la possibilità di trovare un accordo per Donnarumma"

Gabriele Marcotti, senior writer per ESPN e corrispondente per il Corriere dello Sport, rispondendo su Twitter ad un tifoso ha rivelato un retroscena riguardante Gigio Donnarumma e il Milan. Secondo Marcotti nei giorni scorsi Raiola avrebbe addirittura sondato il terreno con il club rossonero per capire se ci fosse o meno la possibilità di riprendere le trattative per il rinnovo di Gigio. Il Milan però la sua scelta l'ha già fatta: Donnarumma non ha accettato l'offerta che Maldini gli ha presentato ripetutamente nei mesi scorsi e quindi le strade di club e giocatore, come già confermato dallo stesso DT, si separano. L'arrivo di Mike Maignan dal Lille è un segnale chiaro.