Massara a Sky: "Su Hauge non c'è nulla, abbiamo altre priorità. Valuteremo le occasioni di mercato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Frederic Massara ha parlato del Milan. Queste le domande e le risposte:

Sulla partita con il Crotone e l’assenza di Ibra.

“Sarà la prima da titolari per i nuovi colpi ma hanno dato già il loro contributo in altre partite che abbiamo giocato. Siamo fiduciosi che la squadra possa fare bene e che possa proseguire sulla falsa riga del finale di campionato scorso. Abbiamo impegni ravvicinati e questa non sarà una partita facile perché c’è entusiasmo tra gli avversari. Dovremo fare molta attenzione."

Sulla settimana delicata e l’impegno in Europa.

“E’ una settimana importante come tutte quelle di campionato. Dobbiamo concentrarci ora sul Crotone poi penseremo, alla fine della partita, al match contro il Rio Ave"

Sui nomi per la difesa: Fofana e Nastasic.

“Sono molti i nomi accostati al Milan, ce ne sono molti altri. Questa settimana sta diventando sempre più calda. Se ci saranno delle opportunità la dirigenza si farà trovare pronta ma siamo convinti di essere una squadra competitiva e di aver allestito un organico forte. Se faremo qualcosa, lo faremo con grande attenzione al bilancio"

Su Hauge.

“Si sta correndo un po’ troppo. Il Bodo ha messo in campo molti giocatori interessanti, non solo Hauge. In questo momento non c’è nulla per quanto riguarda questo nome, non fa parte neanche di un reparto in cui abbiamo grandi esigenze. In questo momento parlarne è prematuro ma se ci saranno occasioni ci faremo trovare pronti. Ci sono altre priorità"