Matic: "Milan o Inter? La mia prima opzione è lo United"

Nemanja Matic si chiama fuori dal mercato. Il centrocampista serbo, in scadenza di contratto col Manchester United e accostato tra le altre anche a Inter e Milan, ha parlato così del suo futuro e dei rumors che lo riguardano da mesi: "La mia prima opzione è il Manchester United. È un onore giocare per questo club, voglio vincere tanti trofei qui. Rinnovo? Non abbiamo ancora avuto contatti. Se rimarrò, sarà un onore. Altrimenti, la vita va avanti”, le sue dichiarazioni a The Telegraph.