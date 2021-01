Maynard (Telefoot): "Milan e Strasburgo vicini all'accordo per Simakan"

Julien Maynard, giornalista di Telefoot, è intervenuto su Twitter e ha parlato della trattativa tra Milan e Strasburgo per Simakan. I due club sono vicini ad un accordo per il trasferimento del difensore in rossonero. Si parla di 15 milioni di euro più bonus importanti. Il giocatore inoltre sta parlando con i rossoneri. Va segnalata la concorrenza del Lipsia sul giovane centrale.