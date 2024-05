Mbappé a Sky: “Se un giorno dovessi giocare in Italia, lo farei solo con il Milan”

Durante il Globe Soccer Europei a Cala di Volpe Mbappé ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport in cui ha parlato di tantissimi temi: gli Europei, il PSG e il Milan il futuro attaccante del Real Madrid ha parlato del suo rapporto con il Milan, di cui è tifoso da quando è bambino: "L'ho sempre detto, se un giorno dovessi andare in Italia andrei al Milan. Sono un grande tifoso del Milan da quando sono bambino e vedo tutte le loro partite in Serie A".

Nabil Dirar, ex calciatore del Monaco, si è così espresso a gianlucadimarzio.com sul suo ex compagno di squadra Mbappé: "Confermo che Kylian aveva sempre tanti calzini e magliette del Milan. Penso che dopo il Real andrà al Milan e quando lo farà non sarà troppo vecchio. Se continuerà a mandare segnali d'amore al Milan è ovvio che un giorno ci andrà. Poi Milano è una bella città dove si mangia bene..."

"Non avevo dubbi che avrebbe fatto una grande carriera. Ricordo quanto andava forte nei primi allenamenti a la Turbie (il centro di allenamento del Monaco n.d.r). Ricordo anche che dopo due, tre sessioni Andrea Raggi scherzando gli disse di attaccare dall'altro lato perché iniziava a stufare...per evitare il rischio che potesse perdere il controllo e spaccarlo in due da quando gli rendeva la vita difficile (ride, ndr). Si vedeva subito che si trattava di un top player. All'epoca era ancora giovanissimo e ricordo che la madre quando l'accompagnava all'allenamento ci chiedeva sempre di prenderci cura di Kylian"