Mediaset - Il Milan ha chiesto il talento turco Arda Guler al Real Madrid

Il Milan continua a lavorare su più fronti in questo calciomercato. Oltre all'attaccante, che resta la priorità assoluta di quest'estate, la dirigenza rossonera vorrebbe regalare a Paulo Fonseca almeno un innesto per reparto per rinforzare con qualità la rosa in vista della prossima stagione.

A fronte di questo, stando a quanto riportato questo pomeriggio da SportMediaset, il Milan avrebbe chiesto al Real Madrid Arda Guler, talento turco messosi in mostra ad Euro2024 con la Turchia di Vincenzo Montella. Con l'arrivo di Kylian Mbappé in Spagna, il classe 2005 rischia di essere sempre più chiuso, motivo per il quale il Diavolo potrebbe sfruttare questa ghiotta opportunità di mercato per portare fantasia e qualità alla rosa di Paulo Fonseca.

I dialoghi fra le parti sarebbero appena iniziati, con il Real Madrid che potrebbe dare al Milan Arda Guler con la stessa formula che fù di Brahim Diaz, ovvero prestito con diritto di riscatto e futura recompra a favore dei Blancos. Staremo a vedere.