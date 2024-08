Mercato in uscita Milan: Adli ha diverse proposte dall’estero

Tra i giocatore del Milan che potrebbero andare via in queste ultime due settimane di mercato estivo c'è sicuramente Yacine Adli che non sembra centrale nel nuovo progetto tecnico di Paulo Fonseca. Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista francese resta il più vicino alla cessione e ha diverse proposte dall’estero.

Questi i numeri di Aldi con il Milan nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 24

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE TOTALI: 33

MINUTI IN CAMPO: 1860'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 5