Tra gli obiettivi del Milan per l’attacco ci sarebbe anche Mandzukic. Come riporta il Corriere della Sera, Boban stima parecchio il connazionale, il quale, però, sembra titubante davanti alla possibilità di trasferirsi a Milano. Dopo aver scartato Qatar e Cina, l’esperto centravanti aspetta la Premier (il Manchester United sarebbe in pole).