Dall’Inghilterra rilanciano la notizia che il Newcastle, data la pessima posizione in classifica in Premier League, sta cercando rinforzi in difesa per il mercato di gennaio. Il nome su cui il club inglese vorrebbe investire, è quello di Sven Botman del Lille. Su Botman c’è anche il Milan. La concorrenza per il giovane difensore dunque non manca.