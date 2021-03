Sul taccuino di mercato del Milan c'è anche il profilo di Antonin Barak, trequartista di proprietà del Veroba. Approdato all'Hellas in estate per sostituire Pessina, il nazionale ceco si è inserito benissimo e il suo riscatto dall’Udinese costerà 6 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha tanti occhi addosso: nessuna offerta, per ora, ma anche in via Aldo Rossi il suo nome fa capolino.