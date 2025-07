Mercato Milan, CorSport: "Pulisic scarta le offerte dell'Al Nassr"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Pulisic scarta le offerte dell'Al Nassr". Nei giorni scorsi sono circolate delle voci di un forte interessamento dell'Al Nassr, squadra araba in cui milita anche Cristiano Ronaldo, ma l'attaccante americano non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan. Il suo obiettivo è anzi rinnovare nelle prossime settimane il suo contratto con il club di via Aldo Rossi.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, ha parlato così di Pulisic: “Sarà un giocatore fondamentale per la prossima stagione: avrò modo di affrontare anche l’argomento rinnovo insieme a Giorgio nel momento opportuno ma in questo momento siamo focalizzati solo sulla squadra. Penso che sia stato uno dei giocatori più positivi della stagione passata ed è uno dei pilastri della stagione che verrà: ha un ruolo centrale in questo gruppo”.