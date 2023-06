Mercato Milan, Di Marzio: "Il Milan sta pensando a Singo: contratto in scadenza tra un anno"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Di Marzio, a Calciomercato - L'Originale in onda su Sky Sport 24, ha parlato di un nuovo nome entrato in orbita delle mire dei mercato del Milan, per la difesa. Le sue parole su Wilfried Singo: "Aggiungo un nome questa sera. Il Milan ha già fatto un sondaggio per un nome: è quello di Wilfried Singo. Scade il contratto con il Torino tra un anno e il giocatore non lo sta rinnovando. So che il Milan ci sta pensando: magari in quel ruolo dovrà esserci un’uscita".